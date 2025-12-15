Защо българинът е песимист и го е страх да не му завидят

Кадър България он ер

Българинът е песимист по природа, не вярва нито в имотното си състояние, нито в благополучието си, нито в личното си развитие. Обикновено се определяме като черногледи.

"Песимизмът в нас е закодиран от всички неща, които са ни се случвали в исторически план. От друга страна, това е начин на човек да възвърне загубен контрол, когато нещата не зависят от него. Черногледството до голяма степен е поза за пред другите, за да се предпазим, за да не ни завидят", коментира социалният психолог доц. Николай Димитров в неделното издание на "България сутрин".

Можем ли да контролираме съдбата си

По думите му има твърде много исторически наслагвания, които са ни формирали като хора, които са почти убедени, че нищо не зависи от тях.

"Когато си с това убеждение, няма как да контролираш съдбата си", каза той пред Bulgaria ON AIR.

Страхуваме се от зли очи

Според него хората с такива убеждения смятат, че ако твърдиш, че си добре, има вероятност някой да ти завиди и да ти навреди.

Доц. Димитров е на мнение, че това не е типично балканска черта, а въпрос на манталитет, който го има и на други места по света.

"Песимизмът ни вкарва в постоянен блокаж и в постоянно очакване някой друг да дойде отвън и да ни спаси", отбеляза той.

