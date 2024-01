Защо харизматичните лидери причиняват катастрофи

Пиксабей

Историята помни не един и двама харизматични и нарцистични лидери, които са толкова обаятелни, че дори и векове след катастрофите, които са причинили пак имат фенове, които ги оправдават.

Да си харизматичен често се възприема като мощна черта на мениджъра или управленеца.

Не само, че тези лидери са уверени, способни да се изразяват ясно и да очароват другите, смята се, че тяхната привлекателност мотивира екипите да произвеждат положителни резултати за бизнес.

Трудно е да се мисли за лидер, който няма известна степен на харизма.

В края на краищата, лидерите трябва да бъдат ангажирани и да карат другите да искат да ги слушат.

Но харизмата има и недостатъци - и в някои случаи прекалено харизматичният лидер може да бъде пагубен за компаниите и за държавите.

Харизматичните лидери могат буквално да ви накарат да убивате и да умрете за тях.

Да крачите с бодра крачка към пропастта, несъзнавайки че единственото, което вълнува вашия идол е задоволяването на собственото му его и токсично желание за власт и хвалебствия.

Харизматичните лидери са нарциси - често страдащи от паранои, стигащи до шизофренични състояния и изблици на агресия.

Харизматичните лидери почти винаги са и измамници.

Те предлагат на хората лесни решения на изключително трудни проблеми.

Тази сделка с масите е измамна и опасна.

Те са и страхливци - ужасът им е да не бъдат разкрити.

„Един от най-големите проблеми при оценяването на харизмата като лидерска черта е, че тя е субективна.

Подобно на красотата, харизмата е в очите на наблюдателя“, казва Хана Андерсен, треньор по лидерство и основател на организацията за кариерно обучение As We Are, пише finance.yahoo.com .

„Много лидери, на които приписваме харизма, показват прекомерна увереност и нарцисизъм“, казва тя.

„Нарцистичните лидери са по-склонни да вземат решения, които са от полза за тях като индивид, а не за компанията, служителите или клиентите.

Това може да доведе до прекомерен риск и лоши решения.

Като лидери, нарцисистите често се провалят.

Прекалено уверените и арогантни лидери могат да имат патологична нужда от възхищение и често са заслепени от собствените си възприемани способности, дори когато липсват.

Те обикновено се грижат за собствените си нужди, без да се съобразяват с другите хора около тях, което може да доведе до катастрофа за една компания.

Още по-лошо е, когато такъв човек е начело на държава.

Изследване, ръководено от Дженифър Чатман, професор по организационен мениджмънт в Haas School of Business на UC Berkeley, установи, че нарцисистите „заразяват“ културата на една организация като вирус, което води до драстично по-ниски нива на сътрудничество и почтеност на всички нива.

Освен това е по-вероятно компаниите им да бъдат въвлечени в повече съдебни дела .

И въпреки че харизматичните лидери могат да бъдат завладяващи, това не винаги е добро нещо.

През 2015 г. проучване на университета в Кеймбридж установи, че харизматичните лидери са склонни да карат последователите си да „потискат“ емоциите си.

Тези „зашеметени“ последователи са склонни да имат по-ниска удовлетвореност от работата и може да е по-малко вероятно да си сътрудничат с други, което оказва негативно влияние върху организациите в дългосрочен план.

В организации, водени от харизматични лидери обикновено царят интриги и подмолност.

По същество, да бъдем привлечени от харизмата на лидера, може да ни остави „слепи“ за техните лоши навици.

„Тъй като не можем да хвърлим сянка върху харизмата, тя е малко като любовта“, обяснява тя.

„Ще искаме да защитим решението на харизматичния лидер, за да потвърдим вярването си, че те са страхотни във всичко.

„Ние сме по-склонни да простим грешките им или да обвиняваме обстоятелствата, а не вземането на решения“, казва Андерсън.

Винаги намираме оправдание за грешките им. Понякога сме склонни да ги оправдаем дори за престъпления.

„Обратно, за скромните лидери, които често се представят много по-добре, ние ще забележим всички грешки и ще им търсим винаги сметка.“

Въпреки че често се набляга много на харизмата като положителна характеристика на лидерите, изследванията показват, че това всъщност не е толкова голяма работа.

В серия от пет проучвания, изследователи от Мичигански държавен университет намериха шефове без видима харисма, които успяха ефективно да мотивират своите служители.

„Ефективното лидерство може да се основава отчасти на способността на лидера да разпознава кога е необходимо да се мотивират техните служители и да адаптират собственото си психическо състояние и поведение“, каза Брент Скот, професор по мениджмънт в MSU и съавторът на изследването.

„Част от историята тук е, че не е нужно да сте Стив Джобс, за да бъдете ефективен лидер. Няма универсален подход за управление.“

Понякога по-консервативен подход за предотвратяване на риска е много по-добър, отколкото вярата безразсъдната непогрешимост на харизматичния нарцис.

Вместо да се поддава на харизматичния чар, Андерсън съветва бизнесът да подобри своето лидерство, като използва данни, най-добре с цифри и факти, които показват конкретни лидерски черти, които са доказали своята ефективност.

„Въпреки че продължаваме да ценим нематериални качества като харизмата, няма да видим подобрения от това“, казва тя.

„Когато поставим на преден план скромното, ориентирано към човека лидерство, ще видим по-съвместни и балансирани решения, които имат положителни резултати за печалбата, хората и нашата планета.“

