Защо лимоните в България са най-скъпи в ЕС

България оглавява класацията за най-скъпи лимони в Европа, като цената на килограм у нас варира между 5,83 и 13,83 лв., сочат данни на международната борсова платформа selinawamucii.com. За сравнение, в Чехия лимоните се продават за едва около 1 лев, а в Испания – до 4,20 лв. В Германия и Великобритания килограмът струва значително по-малко – между 3,50 и 8 лв., пише Марица

Проверка по търговските щандове у нас показва, че в повечето магазини цената се движи от 5 до 7 лв., като в социалните мрежи вече се надигна вълна от недоволство. „Няма да дам толкова пари“ и „Не ги ли е срам“ са сред най-честите коментари на потребители.

Причините за рязкото поскъпване са няколко. Турция, основният доставчик на лимони за България, отчита по-слаба реколта заради студовете по време на цъфтежа. В Италия високите температури доведоха до по-малки и по-оскъдни плодове, а Аржентина е свила площите си, поради несигурност около търговското споразумение между ЕС и Меркосур. Допълнително, това е периодът от годината, когато цените традиционно растат преди новата реколта.

„Имаме безпрецедентно поскъпване на лимоните от 40%“, коментира шефът на ДКСБТ Владимир Иванов. Въпреки това в други европейски страни цитрусите остават достъпни: в Сицилия килограм може да се купи за около 2 евро, а в Полша ябълки, домати и гъби се продават на цени далеч по-ниски от тези на българския пазар.

На този фон България, която и без това е сред най-бедните държави в ЕС, се оказва с едни от най-скъпите плодове и зеленчуци в Европа. Данни на Евростат показват, че близо 19% от населението у нас не може да си позволи адекватна храна – най-висок дял в целия съюз.

