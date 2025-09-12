Защо пенсиите на българите са наполовина на гръцките

Пиксабей

Средната пенсия в Гърция днес е 839 еврo, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Това е средната стойност на всички изплащани пенсии, като размерът на индивидуалната пенсия варира в зависимост от продължителността на трудовия стаж, доходите и внесените осигуровки на всеки пенсионер.

От 1 януари 2026 г. пенсионната система в Гърция ще претърпи значителни промени. Механизмът за лични различия, който досега е предотвратявал увеличения за около 671 000 бенефициенти, ще бъде практически премахнат. Преходът ще бъде постепенен и ще приключи през 2027 г.:

2026 г. – пенсионерите с лична разлика ще получават 50% от годишното увеличение.

2027 г. – всички ще получават 100% от увеличението, независимо от наличието на лична разлика.

Основни интервенции за пенсионерите:

Постепенно премахване на личните различия.

Увеличение на основните пенсии от 1 януари 2026 г.

Постоянна надбавка от 250 евро всеки ноември.

Намаление на данъка върху доходите.

Минимална заплата в Гърция и в България през 2026 г. - колко е разликата

Примерна полза за пенсионерите от интервенциите:

Пенсионер с облагаем доход 10 000 евро и месечен нетен доход 823 евро

+214 евро нето от увеличението

+250 евро ноемврийска надбавка

Общо: 464 евро нето

С лична разлика: 357 евро нето

Пенсионер с облагаем доход 14 000 евро и месечен нетен доход 1 080 евро

+263 евро нето от увеличението

+250 евро ноемврийска надбавка

+80 евро намаление на данъка

Общо: 593 евро нето

С лична разлика: 462 евро нето

Пенсионер с облагаем доход 20 000 евро и месечен нетен доход 1 460 евро

+376 евро нето от увеличението

+200 евро намаление на данъка

Общо: 576 евро нето

С лична разлика: 388 евро нето

Пенсионер с облагаем доход 24 000 евро и месечен нетен доход 1 693 евро

+417 евро нето от увеличението

+280 евро намаление на данъка

Общо: 697 евро нето

С лична разлика: 489 евро нето

Пенсиите в България

Българските пенсии включват:

Основни трудови пенсии – зависят от осигурителен стаж и доходи.

Наследствени пенсии

Социални пенсии за старост – определят се според възраст, доход и здравословно състояние.

От 2021 г. насам пенсиите се осъвременяват регулярно. През 2022 г. е извършено:

Увеличение с 10% на основните пенсии

Допълнителна сума от 60 лв.

Повишение на максималния размер на пенсията до 1 500 лв.

Средната пенсия в България през последните години варира между 700–800 лв. (≈350–400 евро), като минималната достига около 630 лв.

Причини за сравнително ниските пенсии:

Осигурителна култура – в западните държави хората плащат по-високи социални вноски и имат дълъг трудов стаж, докато у нас често се работи без пълни осигуровки.

Модел на пенсионната система – България разчита основно на разходопокривен модел („днешните работещи издържат днешните пенсионери“), докато в други страни има силно развити капиталови и частни пенсионни фондове.

