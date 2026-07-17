Защо соларните лампи гаснат през декември и как да изберете такива, които не го правят

През юли един квадратен метър в България получава около 5,97 kWh слънчева енергия на ден. През декември същият квадратен метър получава 1,9 kWh – три пъти по-малко. Соларната лампа обаче свети еднакво дълго и през двата месеца, ако е избрана правилно.

Кратък отговор: повечето лампи се провалят не защото панелът е слаб, а защото цялата система е оразмерена по летни данни. Батерията, ъгълът на панела и режимът на работа решават дали устройството ще издържи най-дългата нощ в годината. По-долу са конкретните числа и грешките, които водят до тъмна градина точно когато светлината трябва да работи най-много.

Зимата не намалява слънцето с 20%, а с 70%

Средногодишното слънчево греене у нас е между 2100 и 2500 часа. Разпределението обаче е крайно неравномерно: над 70% от притока на слънчева енергия идва в интервала между 9 и 15 часа, а декемврийският дневен ресурс е около една трета от юлския.

Оттук следва математика, която производителите неохотно показват. Лампа, която през август се зарежда до пълно за пет часа, през декември събира същия заряд за петнайсет – при положение че денят изобщо не предлага петнайсет светли часа. Добавете седмица облачност и панелът просто не догонва разхода.

Какво означава това при избора

Работещото решение е оразмеряване по декември, а не по средногодишни стойности. Практическото правило е панелът да покрива поне двойно дневния разход на лампата при летни условия – така зимният дефицит остава поносим. Всичко под този запас изглежда отлично три месеца и разочарова осем.

Батерията е първата, която се предава

Химията на батерията решава повече от мощността на диода. Устройствата от категорията соларни лампи се предлагат основно с два типа – Ni-MH и литиеви, като разликата се вижда именно през студените месеци. Ni-MH клетките губят значителна част от капацитета си около и под нулата, а точно тогава нощта е най-дълга.

Литий-желязо-фосфатните (LiFePO4) клетки понасят студа по-добре и издържат няколко пъти повече цикли на зареждане. При устройство, което се зарежда и разрежда всеки ден, броят на циклите не е техническа подробност, а разликата между две и седем години живот.

Това, което повечето купувачи не проверяват, е капацитетът в mAh спрямо консумацията. Лампа с 20 W диоди и батерия от 1200 mAh е конструктивно несъгласувана – ще свети ярко около час и ще угасне. Числото върху кутията описва пиковата мощност, не издръжливостта.

Три грешки при монтажа, които обезсмислят добрата лампа

Панел под грешен ъгъл

Максимална енергия се получава на южно ориентирана повърхност под наклон около 35 градуса. Панел, монтиран хоризонтално върху ограда или под стряха, губи чувствителна част от зимния добив – точно когато няма какво да се губи. Ако лампата е с отделен панел на кабел, използвайте възможността да го насочите правилно.

Пренебрегване на IP класа

IP44 означава защита от пръски, а не от дъжд под ъгъл или сняг. За външен монтаж без покритие работната граница е IP65 – прах и водни струи. Разликата в цената между двата класа е няколко евро, а разликата в живота на устройството често е цял сезон.

Постоянен режим вместо сензор

Лампа, която свети с пълна мощност цяла нощ, изчерпва батерията до сутринта и я държи в дълбок разряд – най-бързият начин да се съкрати животът ѝ. Режимът с датчик за движение, който държи слаба светлина и се усилва при преминаване, разтяга същата батерия през цялата нощ и намалява износването. При планиране на цялото градинско осветление комбинацията от няколко сензорни тела върши по-добра работа от едно мощно постоянно.

Кога соларната лампа е грешният избор

Има сценарии, в които соларът просто не е решението. Място под гъста корона на дърво, северна фасада или тесен вътрешен двор между сгради не дава достатъчно преки часове дори през лятото. В моята практика с външно осветление това е причината за повечето върнати устройства – не дефект, а място, което никога не е било подходящо.

Проверката отнема един ден. Застанете на мястото на предполагаемия панел в 10, 13 и 16 часа. Ако и в трите момента има сянка, соларното решение ще работи наполовина, а кабелното захранване ще излезе по-евтино в дългосрочен план.

Често задавани въпроси

Работят ли соларните лампи през зимата в България?

Работят, но с намалено време на светене, ако не са оразмерени за сезона. Декемврийският дневен слънчев ресурс е около три пъти по-нисък от юлския, така че лампа с малък запас в панела и батерията ще издържи два-три часа вместо цяла нощ. Модели с литиева батерия и по-голям панел покриват зимата без прекъсване.

Колко часа трябва да се зарежда една соларна лампа?

Осем часа при пряка светлина са ориентир за пълен цикъл при повечето градински модели. През зимата това реално означава два дни с ясно време. Затова първото зареждане на ново устройство е добре да стане при слънчево време, преди да се очаква пълна работа през нощта.

Каква мощност е нужна за градинска пътека?

За осветяване на пътека стигат телата с ниска мощност и разсеяна светлина – целта е ориентация, не осветеност. Мощните прожектори са за входове, паркоместа и работни зони. Няколко слаби тела на разстояние дават по-добър резултат от едно силно, което заслепява и хвърля дълги сенки.

Може ли панелът да се почиства?

Може и трябва. Слой прах или полен намалява добива осезаемо, а през зимата всеки процент има значение. Влажна кърпа веднъж на два месеца е достатъчна – без абразивни препарати, които матират покритието и постоянно намаляват пропускливостта.

Ключови изводи

Разликата между добра и лоша соларна лампа се вижда през декември, не през юли. Оразмеряването по летни данни е причината за почти всяко разочарование от такова устройство.

Батерията определя живота на лампата – химията и капацитетът тежат повече от рекламираните ватове. Литиевите клетки понасят студа и издържат повече цикли.

Мястото решава преди устройството. Панел под грешен ъгъл или в сянка обезсмисля всяка спецификация, а проверката за сянка отнема един ден и спестява връщане на пратка.

*публикация