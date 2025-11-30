Защо в най-лютата зима в Швеция не загряват двигателите на колите

Пиксабей

Северните страни отдавна имат свой собствен подход към зимната експлоатация на автомобилите и „сутрешното загряване“, толкова често срещано сред руските шофьори, не се вписва в него. Студовете там могат да бъдат всякакви, но не и леки, често падайки под -30 градуса по Целзий, но местните рядко оставят двигателя да работи, преди да шофират след студена нощ, пише Актуално.

В България ситуацията. Много шофьори все още вярват, че двигателят трябва да се остави да работи след стартиране. Според различни оценки, повечето шофьори всъщност предпочитат да изчакат няколко минути, преди да шофират през зимата. Споровете около това бушуват от години: някои настояват, че подобна пауза е полезна, докато други казват, че е от малка полза.

Интересното е, че съветите на производителите постепенно се сближават в една посока: можете да потеглите веднага, без да чакате двигателят да загрее. По време на шофиране двигателят достига работните си параметри по-бързо, тъй като всички негови системи работят по-ефективно. Има обаче уловка - интериорът остава студен, което не е по вкуса на всеки.

Поглед към скандинавския опит разкрива решение, което елиминира традиционния процес на загряване, без да поврежда двигателя. Този подход е станал толкова вкоренен в ежедневието, че паузата преди шофиране, толкова често срещана сред много шофьори, на практика е изчезнала от живота на северняците.

В Швеция и Финландия навикът да не се оставя работата на празен ход не е случаен. Строгите екологични политики отдавна са повлияли на местното законодателство – там се стремят да намалят емисиите с всички налични средства, от добре проектирани системи за управление на отпадъците до широкото приемане на производството на електроенергия от природни източници. Не е изненадващо, че ограничението засяга и автомобили с конвенционални двигатели.

Във Финландия например има правило, че двигателят на автомобила може да работи на празен ход само няколко минути. Когато температурата падне под -15 градуса по Целзий, ограничението се увеличава, но само леко: горната граница остава малка, около четири минути.

Тъй като оставянето на кола с работещ двигател е практически забранено, местните шофьори са намерили различен подход. Малки електрически контакти се намират в дворове и близо до сгради - всеки автомобил има свой собствен електрически контакт. Към тези контакти се свързват прости електрически нагреватели, които предварително загряват охлаждащата течност, преди да се завърти ключът. В резултат на това, дори при силна слана, двигателят стартира лесно и водачът избягва вредните последици от студения старт.

Достъпът до стандартно захранване 220V прави компактните отоплители лесно достъпни, предлагайки алтернатива на по-скъпите самостоятелни системи като Webasto. Въпреки скромния си външен вид, тези устройства са ефективни - нагревателен елемент и малка помпа повишават температурата на охлаждащата течност от под нулата до комфортна температура от приблизително 25 градуса по Целзий за 30 минути. След това предварително загряване двигателят бързо достига работни параметри, а вътрешността на автомобила се затопля осезаемо почти веднага след шофиранe.

