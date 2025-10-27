Защо всички надписи в Българската армия не могат да бъдат само на български?

Булфото

Министерството на отбраната (МО) не е съгласно с предложението на народния представител Ивелин Първанов в Закона за отбраната и въоръжените сили да се създаде нова глава с наименование „Отличителни знаци, емблеми и надписи във въоръжените сили и Министерството на отбраната“. Това е посочено в становище на военното ведомство между двете четения на промените на закона, предаде otbrana.com.

Депутатът предлага законът да регламентира, че отличителните знаци, емблеми и надписи във Въоръжените сили и Министерството на отбраната да бъдат само на български език – кирилица. Това да се отнася за транспортните средства, бойната и специална техника; специалното военно имущество; надписите на военни бази и сгради; униформеното облекло на българските военнослужещи, като се уточнява - на парадната, строевата, бойната и работната форма, независимо от сезона. Народният представител се позовава на Конституцията и конкретно на чл. 3, според който официалният език в Република България и българският. Допълва, че членството на България в ЕС узакони като официална писменост на съюза кирилицата, именно поради българската азбука.

От МО отбелязват, че освен на ЕС, България е член и на НАТО. Вашингтонският договор изрично определя, че се сключва на английски и френски език, като двата са с еднаква сила. По силата на тази разпоредба официалните езици в организацията са английски и френски. Те са и в основата на комуникацията между участниците от различни нации, членки на НАТО, при планиране, организация и провеждане на съвместни занятия, учения, тренировки, мисии и задачи. По силата на ратификационния закон от 2004 г. България е приела да се съобразява с документите на НАТО, които предвиждат уеднаквяване на отличителните знаци и надписи, се посочва в становището.

Министерството уточнява, че съществуващите в момента надписи и отличителни знаци и емблемите на униформените облекла на българските военнослужещи в по-голямата си част са само на български език. Изключение от това правило правят наименованието „Българска армия“ и поименните табели на военнослужещите, които освен на кирилица са изписани и на латиница. Както България се съобразява с европейските изисквания, директиви и стандарти с присъединяването към ЕС и НАТО, така и въоръжените сили е необходимо да спазват международните договори и спогодби. Не е желателно да се въвеждат ограничителни текстове в нормативни документи, които да възпрепятстват въоръжените сили да спазват международните договорености и изисквания, защото по този начин нашата държава ще търпи негативи за неспазване на поети ангажименти към НАТО и ЕС. Не на последно място, е записано в становището, Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. цели признаването в рамките на ЕС на отличителния знак на държавата, където е регистрирано превозното средства. Той поставя рамка за използване на отличителни знаци и съответни кодове, които се изписват с латински букви, като код „BG“.

Това накратко са аргументите на МО, с които не подкрепя предложението на народния представител Ивелин Първанов отличителните знаци, емблеми и надписи във Въоръжените сили и Министерството на отбраната да бъдат само на български език – кирилица.

