Защо за годините от 1983 до 2000 не се вземат предвид заплатите и осигуровките за пенсия

Може ли някой да ми обясни защо смислено защо за годините от 1983 до 2000 не се вземат предвид заплатите и осигуровките? Това, ако не е държавен обир здраве му кажи.

Това пита пенсионер в социалната мрежа.

Коментарите заваляха:

Защото нямат информация в електронен вариант за внесетите ни осигуровки. Защото на рабатещите в НОИ ще им е трудно да ги нанесат от ведомостите на предприятията, заводите и учрежденията.

Това е едната причина. Другата, интересно защо всички забравят- парите от Сребърния фонд , министъра на финансите от първия кабинет на Борисов-Симеон Дянков, прехвърли към националния бюджет! Така този фонд бе занулен и сега постоянно казват, че пари за пенсии няма, че осигуровките не покриват разходите!

Старите пенсии направиха да са с по- малка тежест на стажа.Прецакаха старите пенсионери.

И на частно съм работила без осигуровки и без трудов стаж, сега не ми стигат да се пенсинирам.

Защото законодателството е различно. КСО започва да действа от 2000г.

Промяната, за която питате се наложи, заради промените във формулата за изчисляване на пенсиите и коефициентите свързани с тях.

Вече хора със силна осигурителна история до 2000 г.почти няма.

Няма просто обяснение, но до към даже 2005 има много хора, които въобще не са осигурявани. Това доведе до задължителното регистриране на трудовите договори и оттогава нещата станаха различни.

Новата формула обаче отчита всеки пропуснат месец в осигуряване чрез специфично съотношение. И ако нямате големи дупки е по-добра от старата. Ако обаче се приложи към осигуряването от 1997 до 2000, откогато има регистър на доходите, коефициентите масово ще паднат надолу, а с тях и размерите на пенсиите.

Така че не сте ощетени, напротив. В това отношение е постигнат някакъв баланс, но има други проблеми - все по-голямата тежест, която понасят осигурените в универсалните фондове. Там съотношенията не отчитат пропорционално отработените дни от месеците, за които не постъпват средства във фондовете и така изкуствено се завишава коефициента, с който се намалява брутния доход.

Причината защо заплатите и осигуровките за годините от 1983 до 2000 г. не се вземат предвид при изчисляване на пенсията за повечето пенсионери се корени в пенсионната реформа в България, която влезе в сила с Кодекса за социално осигуряване (КСО) от 1 януари 2000 г.

📅 Промяна в Методологията

Преди 2000 г. пенсиите са се изчислявали на базата на трите най-добри последователни години от последните 15 години трудов стаж до 31.12.1996 г., както и дохода от 1997 г. до датата на пенсиониране.

С въвеждането на КСО, методът за определяне на индивидуалния коефициент (ИК) - ключов елемент във формулата за пенсия, се промени:

Индивидуалният коефициент (ИК) вече се изчислява въз основа на средномесечния осигурителен доход на лицето за целия му осигурителен стаж след 31.12.1996 г. до датата на пенсионирането.

За периода преди 1 януари 1997 г.: При определяне на индивидуалния коефициент се включва доходът от избрани 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996 г. (т.е. 1982 г. - 1996 г.). Това е било известно като "златните години", защото тогава доходите често са били високи спрямо средната заплата за страната.

🎯 Изключване на Периода (1983 - 2000 г.)

Периодът 1983 – 2000 г. не се взема предвид в цялост по следните причини:

Началото на Реформата: Новият модел се фокусира върху осигурителния доход след 31.12.1996 г., когато започва натрупването на индивидуални осигурителни данни в Националния осигурителен институт (НОИ) по новите правила.

За периода 1997 г. - 2000 г.: Този период попада в обхвата на осигурителния стаж след 31.12.1996 г. и доходът от него се включва в изчисляването на ИК по правилото за целия стаж след 1997 г.

За периода 1983 г. - 1996 г.: От този по-ранен период се вземат предвид само трите най-благоприятни последователни години по избор на лицето (стига да са в рамките на последните 15 години стаж преди 1997 г.), а не целият период. Това е направено, за да се смекчи преходът и да се избегне рязко намаляване на пенсиите, тъй като през 1997-2000 г. много хора са били осигурявани на минимални или ниски заплати поради икономическия преход и реформи.

💡 Актуализация през 2019 г.

С промени в КСО през 2019 г., за повечето хора доходът преди 1 януари 1997 г. (включително "златните години") отпадна напълно от изчисляването на ИК, като се запазва само доходът след 31.12.1996 г. Това решение беше взето с цел:

Премахване на злоупотреби: Справяне със случаи на фиктивни данни за високи доходи отпреди 1997 г. от вече ликвидирани или преобразувани предприятия.

Уеднаквяване на правилата: Опростяване и стандартизиране на формулата за изчисляване на пенсията, като се базира на данните, които са налични в НОИ от реални осигурителни вноски.

В обобщение, акцентът е върху осигурителния доход след 1997 г., а не върху целия период 1983-2000 г., поради въвеждането на новата пенсионна система и фокуса върху реалните осигурителни вноски.

