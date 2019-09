Защо знамената на Чад и Румъния са еднакви?

profit.bg

Чад и Румъния се намират на различни континенти и между тях почти няма исторически или географски връзки.

Нито една от двете страни също така няма посолство в другата.

Двете страни рядко се появяват в едно и също изречение. Стига да не обсъждате техните национални знамена.

Ако не считаме леките разлики в цветовете, знамената на двете страни изглеждат едни и същи — нещо, на което главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск се е натъкнал и сподели в Twitter.

Why aren’t more people talking about this!?

Според Енциклопедия Британика флагът на Румъния първоначално е бил с хоризонтални ивици в синьо, жълто и червено, преди страната да го смени с настоящия вертикален дизайн през 1861 г.

Чад пък избира своя флаг, след като извоюва независимост от Франция през 1959 г.

Страната първоначално обмисляла флаг в зелено, жълто и червено, но открива, че Мали вече имала същия. Така Чад заменя зеленото със синьо и несъзнателно създава знаме, което е почти идентично с това на Румъния, пише Business Insider.

Чад не е единствената страна, чийто флаг наподобява този на друга държава. Има и няколко други примера.

Знамето на Мали, което Чад се опитва да избегне да копира, е сходно с това на Сенегал. Знамето на Гвинея също е идентично с това на Мали, но наобратно.

