Засилен е трафикът на граничен пункт "Лесово"

Интензивен е трафикът на гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Лесово" на границата с Турция за товарни автомобили на изход, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) на интернет страницата си. Информацията за движението е към 06:00 часа, предаде БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

