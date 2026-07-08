Засилен интерес към капацитета на газовата връзка "Сидирокастро“ на българо-гръцката граница

кадър: Петел

Последните ежегодни търгове за резервиране на газов капацитет за периода 2026–2027 г. предоставиха първия реален тест за търговската жизнеспособност на Вертикалния газов коридор от Гърция през България до Украйна.

Проектът преодоля това изпитание успешно, като над 45% от капацитета, предлаган за следващите четири газови години, бе успешно резервиран, предаде БГНЕС.

Търговете съставляваха първата пазарна проверка на ревизираната търговска рамка на коридора, въведена след целенасочени съкращения на транзитните тарифи и нови отстъпки за отделни участъци от трасето. Промените понижиха съществено транспортните разходи до Украйна, превръщайки Вертикалния коридор в четвъртия най-евтин маршрут, в сравнение с предходните нива на разходите, които бяха близо три пъти по-високи. Въпреки това пазарните участници отбелязват, че ще бъдат необходими допълнителни стимули за засилване на неговата конкурентоспособност.

"Резултатът повишава позитивните перспективи за износ чрез националната газопреносна система и укрепи допълнително позицията на Гърция като ключов регионален енергиен портал“, съобщи операторт на гръцката газова мрежа ДЕСФА. Търсенето бе най-осезаемо при междусистемната точка на свързване „Сидирокастро“ на гръцко-българската граница, където бяха резервирани 46% на наличния експортен капацитет за периодите 2026/2027–2029/2030 г. и 26% за 2030/2031 г. Капацитет бе резервиран включително и до газовата 2040/2041 година.

Сред основните участници бе Atlantic SEE LNG Trade – съвместно предприятие, собственост на Aktor Group (60%) и DEPA Commercial (40%), което резервира приблизително 13 000 MWh/ден, което се равнява на около 4,7 TWh годишно. Компанията Metlen си осигури 20 000 MWh/ден. При „Сидирокастро“ бе предложен общ експортен капацитет от 100 GWh/ден, като направените резервации съответстваха в общи линии на пазарните очаквания.

Този ход по резервиране на капацитет е част от по-широката стратегия на гръцките компании за разширяване на търговията с втечнен природен газ (ВПГ) в Югоизточна и Източна Европа, включваща планове за сключване на краткосрочни споразумения за доставка на американски втечнен природен газ (ВПГ) преди края на настоящото десетилетие.

Въпреки това дългосрочната търговска устойчивост на коридора все още се намира в процес на развитие. Операторите на преносни системи, координирани от Европейската комисия, стартираха нов кръг от консултации, насочени към въвеждането на по-голяма гъвкавост в ангажиментите за капацитет с цел намаляване на риска и привличане на повече пазарни участници.

Редактор "Екип на Петел",

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