Засилен контрол на движението в Гърция заради празник

Пътната полиция в Гърция засилва контрола на движението във връзка с предстоящите почивни дни и празника Свети Дух в понеделник, който е неработен ден. Трафикът е интензивен още от днес.

Увеличени са екипите на пътна полиция в цялата страна, като почти през 20 километра има проверки. В сила са ограниченията за движение на товарни автомобили над три тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облекчи движението на леки коли. В сила е специален план за пътна безопасност, който включва контрол на скоростта, проверки за употреба на алкохол и наркотици. Пътна полиция акцентира на строг контрол по всички натоварени участъци.

Силно движение има по пристанища, гари и летища, предава БНР.

Пуснаха допълнителни фериботи по натоварените линии.

Отчита се пореден ръст на цената на горивата. Днес средната цена на литър бензин е 2 евро и 15 цента в континенталната част на страната. На островите цената на бензина достигна 2 евро и 50 цента.

