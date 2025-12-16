Засилен трафик на "Капитан Андреево" и "Лесово" тази сутрин

снимка: МВР

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските ГКПП е към 6:00 ч. тази сутрин.

Поради стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи и в двете посоки, информират от ГДГП.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!