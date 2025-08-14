Засилен трафик от коли и камиони на Дунав мост при Русе

снимка: АПИ

Интензивен е трафикът от леки автомобили и камиони на Дунав мост при Русе.

"Очаква се трафикът да бъде интензивен в посока от Румъния към България този следобед и в утрешния ден, който е почивен в северната ни съседка, тъй като се отбелязват Успение на Света Богородица и празникът на флота", каза областният управител на Русе Драгомир Драганов, цитиран от БТА.

По думите му пикът се очаква да е утре до обед. "В същото време през уикенда и най-вече в неделя ще е най-голямо натоварването в обратната посока. Очакванията са тогава през Дунав мост само от България към Румъния да преминат повече 7000 леки автомобила", каза областният управител на Русе.

По негово искане всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния ще работят, така че да няма забавяне при заплащането на таксата за преминаване през съоръжението.

От страна на Гранична полиция трафикът ще се управлява според неговата интензивност - въведено е т. нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства. С приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи. Затова до полунощ в неделя с предимство се предвижда да преминават превозните средства от България към Румъния.

Съвместни екипи от български и румънски полицаи ще следят за нарушения по пътищата в Русенско до края на лятото. Отделно, началникът на сектор "Пътна полиция" в Русе главен инспектор Николай Ненков коментира, че заради очаквания засилен трафик на румънски туристи в края на седмицата са осигурени дежурни полицейски екипи, които ще работят в района на Дунав мост.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!