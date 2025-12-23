Засилен трафик за камиони на границата с Турция, а за леки коли - със Сърбия тази сутрин

снимка: МВР

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" с Турция, а на границата със Сърбия - на вход за леки автомобили на "Калотина". Това съобщава Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа.

През граничния преход "Капитан Петко Войвода - Орменон" няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия, като информация затова е получена в Регионалната дирекция "Гранична полиция" – Смолян. Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, предаде БТА.

