Засилена полицейска проверка на пътищата в Сливенско през лятото

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Полицейските екипи в Сливенска област провеждат засилена проверка на пътищата през почивните дни в рамките на специализираната операция „Безопасно лято“. Акцията е предназначена да гарантира безопасност при повишеното движение на превозни средства към и от Черноморието.

Служителите на „Пътна полиция“ осъществяват контрол с помощта на необозначени автомобили, като прилагат метода на линейния контрол, както и провеждат широкообхватни проверки. Под наблюдение са автомагистрала „Тракия“, главните, второстепенните и общинските пътища, както и уличната мрежа в населените места на областта, пише Блиц.

През последното денонощие са проверени 150 моторни превозни средства, включително 110 леки автомобила и 40 товарни. Резултатът от контрола показа, че пет превозни средства са спрени от движение поради установени нарушения.

Между най-значимите случаи са три акта, издадени на водачи на товарни автомобили за движение с опасно износени гуми. Един шофьор е лишен от свидетелството си за управление, след като е бил засечен да се движи в аварийната лента на автомагистралата.

Пътните полицаи са издали още 10 глоби с фиш за технически неизправности и липса на задължителен годишен технически преглед. Санкциониран е и водач на автомобил с прекомерно висок шум.

В хода на акцията са констатирани и други нарушения, свързани с неправилно изпреварване, рисково поведение на пътя, превозване на пътници без поставени обезопасителни колани и управление на автомобил с изтекъл срок на свидетелството за управление. На място са връчени осем електронни фиша за превишена скорост.

От Областната дирекция на МВР – Сливен съобщиха, че засиленият контрол по пътищата ще продължи и през днешния ден.

Редактор "Екип на Петел",

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