Засилени полицейски проверки във Варна за пътна безопасност

снимка: Фейсбук, ОДМВР

От ранните часове тази сутрин полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите.

Кампанията има и информационен характер – униформените, заедно с доброволци, разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция „Превенции“ и Българския Червен кръст.

По данни на „Пътна полиция“ от началото на годината във Варна и областта са регистрирани 1262 пътнотранспортни произшествия, от които 291 тежки. Загиналите при инциденти са 12, предаде Нова телевизия.

Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата област.

Редактор "Екип на Петел",

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