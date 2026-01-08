Засилени проверки на НАП и КЗП заради еврото и в зимните курорти
Снимка: Булфото, архив
Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.
От днес те ще се извършват и в зимните курорти на страната. Инспекциите са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги, посочва БНТ.
Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.
Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани.
