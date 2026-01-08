Засилени проверки на НАП и КЗП заради еврото и в зимните курорти

Снимка: Булфото, архив

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.

От днес те ще се извършват и в зимните курорти на страната. Инспекциите са в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги, посочва БНТ.

Инспекторите следят цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!