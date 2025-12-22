Засилени проверки в търговските обекти преди празниците

Булфото

Започнаха засилени проверки в търговската мрежа преди празниците. Екипи на Агенцията по храните следят за годност и произход на стоките, и правилно ли се съхраняват.

В магазините за месо отчитат, че търсенето на свинско е нараснало в пъти.

В магазин за месо продават над половин тон свинско на ден. Днес в обекта влизат инспектори, за да проверят откъде идва стоката и дали месото е прясно, предаде бТВ.

„Трябва да има документи за произход на храните, съхранението, сградовия фонд и оборудването“, каза д-р Жекова, ОДБХ - Ямбол.

Охладеното месо се съхранява на температура от 0-4 градуса, до седмица. Замразеното - до - 17 градуса.

„Тя е най-важната, защото ако не се спазва, вече се разваля месото“, заяви д-р Атанас Георгиева, инспектор ОДБХ – Ямбол.

Съветът е да купуваме от обекти с ясен произход на месото.

„Очакваме опашки за празниците, за два дни и половина ще трябва да напазаруват“, каза Ваня Димитрова , собственик на магазин.

Дежурни екипи на агенцията ще има и по празниците, а сигнали се приемат и на горещия телефон.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!