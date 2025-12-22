Засилват контрола около празниците по пътищата във Варна

снимка: пресцентър ОДМВР-Варна

Традиционно около празници движението по пътищата е натоварено, такова се очаква да бъде и за предстоящите, затова са предприети редица мерки за повишаване на безопасността на пътното движение в страната. За обезпечаване на обществения ред по време на Коледа и Нова година, както и свързаните с тях почивни дни, в ОДМВР- Варна е създадена организация за мерки за спокойствие и пътна безопасност. Предприети са дейности за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на областния град. Засилен контрол ще има и в районите на големите търговски центрове, посочват от полицията.

Празничните дни се характеризират с интензивен трафик на превозни средства по републиканската пътна мрежа и входно-изходните пътни участъци на големите населени места. Екипи на „Пътна полиция“ ще следят за спазване на Закона за движение по пътищата: ще бъдат използвани всички технически средства за контрол на скоростта; ще се следи за нарушения по най-натоварените участъци, райони на питейни заведения, общинските и главни пътища, както и на местата с повишена концентрация на пътни произшествия. В дните от 23 декември до 4 януари, ще се осъществява организация на движението, предвидена и съобразена с трафика. Планирани са специализирани операции с цел установяване на неправоспособни водачи, както и такива, употребили алкохол и наркотици.

Засилено полицейско присъствие около храмовете ще има за времето: от 12,00 до 20,00 часа на 24 декември /Бъдни вечер/. А за времето от 24 до 28 декември в градската част на Морската столица ще има патрули на ОДМВР – Варна и Жандармерията - с дългоцевно оръжие, за превенция и противодействие на терористични атаки.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!