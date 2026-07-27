Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер

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Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, произтичащи от конфликтите в Близкия изток и Украйна.

По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, предаде Нова телевизия.

Те са докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия.

Обсъден е засилен контрол върху въздушното пространство на страната и действия за гарантиране безопасността на българските граждани.

В работната среща участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и временно изпълняващият длъжността директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.

Редактор "Екип на Петел",

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