Заснеха Макрон по време на сутрешен джогинг с охраната си преди срещата на НАТО
кадри: Ютуб
Политиката не е повод да зарежеш спортните си навици. Но и мерките за сигурност не са за пренебрегване.
Френският президент излезе за редовния си сутрешен джогинг преди да се присъедини към срещата на върха на НАТО в Анкара. Еманюел Макрон беше придружен от няколко души от охраната си и помаха на журналистите, предаде БНТ.
Редактор "Екип на Петел",
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