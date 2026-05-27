Заснеха делфини, състезаващи се с яхта, плаваща от Варна към Бургас
кадър/видео: бТВ
Любителско видео, заснето от яхта, плаваща от Варна към Бургас, улови делфини, състезаващи се с лодката.
"Когато плаваш в Черно море с яхта, се появява и компания. Едно от любимите занимания на делфините е да се състезават с лодките.", посочва авторът на кадрите, разпространени от бТВ.
"Днес на ,,Германката '' в Созопол имаше много делфини", коментира зрител на медията, станал очевидец на красивата гледка.
