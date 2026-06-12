Заснеха игрален филм за живота и кариерата на олимпийския шампион по бокс от Варна Ивайло Маринов

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Животът и спортната кариера на олимпийския шампион по бокс Ивайло Маринов ще бъдат пресъздадени в игрален филм. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Варна, на което беше дадено положително становище по искането за финансова подкрепа за реализирането на филма. Самият Ивайло Маринов присъстваше в зала „Пленарна“ по време на представянето на проекта пред съветниците, посочват от пресслужбата на ОбС Варна.

Филмът разказва историята на легендата на българския и световния бокс Ивайло Маринов, който е роден и израснал във Варна. Сценарият е базиран на биографичната книга за него и проследява пътя му от първата световна титла по бокс за България до сбъдването на мечтата за олимпийско злато.

Лентата ще представи и по-малко известни моменти от живота на Маринов. Сред тях е опитът на Турция да привлече боксьора през 80-те години срещу колосалната за времето сума от един милион германски марки.

Работата по филма започва през 2020 г., когато Ивайло Маринов отбеляза своя 60-годишен юбилей. През 2022 г. проектът печели конкурс на Националния филмов център и Министерството на културата, но съдебни процедури забавят старта на снимките, а инфлацията води до оскъпяване на продукцията.

Режисьор на филма ще бъде Тодор Чапкънов, който има зад гърба си повече от 40 игрални продукции и е работил с актьори като Робърт де Ниро и Силвестър Сталоун. В ролята на Ивайло Маринов ще се превъплъти актьорът Ованес Торосян. В продукцията ще участват футболната легенда Христо Стоичков, актьорът Китодар Тодоров, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински и други популярни личности.

Предвижда се повече от половината снимачни дни да бъдат реализирани във Варна в периода от 24 октомври до 6 ноември 2026 г., като емблематични места в морската столица ще бъдат преобразени, за да пресъздадат атмосферата на олимпийските арени в Мюнхен и Сеул.

Продуцентите от „ARS DIGITAL STUDIO“ заявяват, че ще разчитат и на активното участие на варненската спортна общественост по време на снимачния процес. Те се обръщат към Община Варна с искане за финансова подкрепа в размер на около 170–180 хил. евро без ДДС, което представлява приблизително една четвърт от бюджета на продукцията. От екипа поемат ангажимент значителна част от тези средства да останат в местната икономика чрез наем на зали и техника, настаняване на екипа и други разходи, свързани със заснемането на филма във Варна.

Окончателното решение за размера и предоставянето на средствата ще вземе Общинският съвет.

Редактор "Екип на Петел",

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