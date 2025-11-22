Заснеха северното сияние от Космоса

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Командирът на мисията на НАСА на Международната космическа станция засне впечатляващи кадри на северното сияние от Космоса. Зена Кардман написа в социалните мрежи, че още не е виждала явлението от Земята, но от орбиталния комплекс то можело да се наблюдава сравнително често.

Северните сияния са по-видими напоследък, защото Слънцето е в пика на своя 11-годишен цикъл на активност. Магнитните му полюси се обръщат и слънчевата активност се засилва. Пикът на настоящия цикъл започна миналата година и се очаква да продължи поне до края на 2025 година, съобщиха по централните новини на Нова телевизия.

Явлението, известно и като Аврора Бореалис, е резултат от сблъсъка между заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята, което е най-силно в полярните области. Червените сияния са по-редки от зелените, тъй като са свързани с интензивна слънчева активност, при която частиците взаимодействат с кислород на голяма височина – над 2414 км, където атмосферата е по-разредена.

