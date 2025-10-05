Заснели са катастрофата на ралито във Варна

Кадър Вимео

Появиха се кадри от фаталния инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“, при което автомобил напусна трасето и се вряза в публиката. В резултат на произшествието загина 60-годишен мъж, а надпреварата беше прекратена, пише Блиц.

27-годишна жена е пострадала тежко и е настанена в реанимацията. Броят на ранените официално е осем, но може да нарасне заради прииждащите в болницата хора от мястото на трагедията.

Организаторите на ралито излязоха с прессъобщение, в което посочват, че автомобилът на Нейко Нейков (Renault Clio, клас HC3, АСК „Стара Загора “) се е ударил в предпазната мантинела, зад която се е намирала публика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!