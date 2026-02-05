Заснемането в АГ-кабинети е нарушение на лекарската тайна, заяви адвокат по БНТ

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Видеонаблюдението е събиране на лични данни и трябва да има ясна и легитимна причина за него. То е допустимо само по регламент, това заяви по БНТ адвокат Вили Костадинова.

Тя беше категорична, че засегнатите от заснемането и публикуването на интимни процедури в козметични салони и гинекологични кабинети могат да търсят правата си по съдебен път, независимо дали случаите са определени като престъпление или не.

Адвокатът подчерта също, че в случая със снимането в лекарски кабинети, случаите са още по-тежко и може да се търси по-голямо обезщетение. Там става въпрос не само са събиране на лични данни, но и за лична здравна информация. Освен това лекарската тайна е нарушена, подчерта юристът.

