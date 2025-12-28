Заснежено е във варненските села Каменар и Куманово

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Заснежени са пътните настилки във варненските села Каменар и Куманово, но снежната покривка е под 1 см. На места има хлъзгави участъци, а рано тази сутрин е имало катастрофа с три коли на разклона за влизане към село Каменар, предава Радио Варна.

Предимно мокри са пътищата във Варненска област. Шофьорите да бъдат внимателни на пътното платно и да излизат на път с автомобил подготвен за зимни условия.

Слаб сняг преваля в някои части на Варна днес преди обяд. Температурите на въздуха в цяла Източна България и по Черноморието са положителни – от 1 градуса в Разград и Добрич до 6 градуса в Ахтопол.

Във Варна е 2 градуса, в Бургас 5.

Слабо валя преди обед в Шумен, Добрич и на нос Емине.

