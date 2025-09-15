Застигна ни една от най-силните магнитни бури за тази година

снимка: Пиксабей

В момента Земята е под въздействието на най-мощната геомагнитна буря от последните три месеца, като интензитетът ѝ надвишава 6 по скалата, съобщават учени, цитирани от международни медии.

Причината за бурята е огромно слънчево петно с диаметър около 500 000 километра, което изхвърля коронална плазма - известна като слънчев вятър - в посока към Земята.

Максималната активност вече е преминала, но магнитните смущения ще продължат да се усещат още между 6 и 9 часа. Очаква се стабилизиране на магнитосферата към края на седмицата – в четвъртък или петък.

Специалисти отбелязват, че силата на бурята е надминала предварителните прогнози. Последният подобен случай с такава интензивност е бил в началото на юни – преди повече от три месеца.

За хората, чувствителни към атмосферни промени, подобни явления могат да предизвикат главоболие, колебания в кръвното налягане и затруднения със съня.

Според класификацията на Центъра за космическо време към Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), бурята попада в категория G3 - "силна", съобщи "Труд".

Освен че може да предизвика северно сияние, видимо в северните части на САЩ и Великобритания, подобни събития могат да окажат влияние върху работата на сателити и други технологични системи.

