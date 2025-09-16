Застрахователен офис Варна Владислав на Алианц празнува 20-годишнина!

На 19 септември 2025 г. с гордост отбелязваме 20 години от откриването на застрахователния офис на Алианц във Варна, който се утвърди като надежден партньор на местната общност и бизнес. През тези две десетилетия, нашият екип е посветен на предоставянето на застрахователни решения, които осигуряват спокойствие и сигурност на всеки етап от живота ви.



Присъединете се към нас, за да отпразнуваме заедно този значим юбилей на бул. Осми Приморски полк 115, ет.2, Uptown Centre. Очакваме ви, за да споделим радостта от нашия празник и да отбележим успехите, които постигнахме заедно с вас.



За повече информация относно услугите и продуктите на Allianz България, моля

посетете: www.allianz.bg

