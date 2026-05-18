Застрашен вид камила се роди в Софийския зоопарк

Снимка Фейсбук, Зоологическа градина София

Голяма радост в столичната Зоологическа градина.

На 14 април в Софийския зоопарк се роди малко на двугърбите камили – рядък и застрашен от изчезване вид, съобщиха от зоопарка.

Камилчето расте в добро здраве и носи името Велика, накратко Ика. Името е избрано, тъй като малкото е родено малко след Великден.

Засега Ика е отделена в съседно заграждение заедно с майка си, където получава необходимите грижи и спокойствие през първите седмици от живота си.

Предстои двете да бъдат събрани с останалите представители на групата, пише btvnovinite.bg/bulgaria/zashtiten-vid-kamila-se-rodi-v-sofijskija-zoopark-snimki.html?campaignsrc=clipboard

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!