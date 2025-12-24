Застреляха бездомно куче в Балчик

Пиксабей

Стрелба по главната улица "Черно море" до училище "Христо Ботев" в Балчик отне живота на улично куче.

Сигнал за инцидента е подаден в късния следобед вчера, предаде Радио Варна. На мястото е пристигнала полиция.

По думите на свидетели се чул изстрел, след което животното е починало пред стълбите на гимназията.

