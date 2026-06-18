Застреляха престъпен бос с пистолет, скрит зад плюшено мече

Снимка Писабей

Еквадорец, когото полицията обвинява, че е ръководил фракция на една от най-страховитите престъпни банди в страната, беше застрелян, докато напускал летището в най-големия град на Еквадор - Гуаякил.

Кадри от охранителните камери показват двама млади мъже, които чакат пред терминала за пристигащи пътници, държейки плюшени играчки и цветя. След това единият от тях се приближава до жертвата, изважда пистолет, скрит зад плюшено мече, и я прострелва от упор.

Полицията е задържала двама тийнейджъри във връзка с престъплението, което е поредният случай от широко разпространената вълна на насилие, свързано с престъпни банди.

Това последно смъртоносно нападение беше извършено само ден след като президентът на Еквадор обяви ново извънредно положение в 10 провинции, включително Гуаяс, където се е случила атаката, пише Би Би Си.

Министърът на вътрешните работи на Еквадор Джон Реймбърг идентифицира жертвата на нападението в сряда като 39-годишния Карлос Алберто Суастеги Виянуева. По думите му той е бил лидер на бандата „Лос Агилас“ в Ел Триунфо - район източно от Гуаякил.

„Лос Агилас“, която беше обявена за „терористична организация“ от президента на Еквадор Даниел Нобоа през 2024 г., е обвинявана в сериозно участие в наркотрафик и рекет.

Тя е една от няколкото престъпни групировки, чиято дейност през последните години превърна Еквадор от сравнително безопасна страна в огнище на престъпност с едно от най-високите нива на убийства в Западното полукълбо.

Еквадор се намира между Колумбия и Перу, двата най-големи производители на кока в света, растението, от което се извлича основната суровина за производството на кокаин. Страната се е превърнала в ключов транзитен коридор за контрабандното прехвърляне на наркотика към САЩ, Европа и други региони.

Макар че Гуаякил - най-големият град на Еквадор, е особено силно засегнат от насилие, свързано с наркотиците и престъпните банди, нападението посред бял ден непосредствено пред залата за пристигащи на летището е шокирало местните жители.

Вестник „Ел Универсо“ описва как пътниците са се разбягали в паника, след като са прозвучали изстрелите.

Полицията съобщи, че един случаен минувач е бил ранен при атаката. Видеозаписи от инцидента показват и мъж, който дърпа куфар и се срива на пода по време на стрелбата.

Кадрите от охранителните камери също така заснемат как първият нападател побягва, докато вторият произвежда още един изстрел по Суастеги.

Залата за пристигащи е останала затворена за повече от 2 часа, докато криминалисти и полицейски служители извършвали оглед и разследване на мястото.

Президентът Нобоа се опитва да овладее насилието от страна на престъпните банди чрез обявяване на извънредни положения, които предоставят на силите за сигурност допълнителни правомощия. Сред тях е възможността да извършват претърсвания на жилища без съдебна заповед, когато разполагат с основателни подозрения за незаконна дейност.

Въпреки тези мерки, през 2025 г. нивото на убийствата в страната достига рекордно високи стойности, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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