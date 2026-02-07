Застудяване през новата седмица, идва нова поредица от валежи

снимка: Булфото

Термометрите ще паднат до минус 6 градуса след топъл уикенд.

Предстоящите почивни дни ще предложат необичайно топло време с температури до 15 градуса, но още в понеделник страната ще бъде обхваната от застудяване и снеговалежи. Динамичната метеорологична обстановка се дължи на преминаващи средиземноморски циклони, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирани от Нова тв.

В събота дневните температури ще се задържат над обичайните зимни нива, достигайки между 10 и 15 градуса. В Северна България ще бъде по-хладно – до 7 градуса. Преди обяд в равнините видимостта ще бъде намалена, а в централните и западните райони се очакват превалявания от дъжд.

Неделята ще започне с мъгли в Северна и Източна България. Докато в северната половина на страната облачността ще се разкъсва, в Южна България се очакват валежи от дъжд. В планините над 1700 метра валежите ще са от сняг.

Обратът в метеорологичната обстановка започва в понеделник следобед със силен североизточен вятър. Дъждът бързо ще преминава в сняг в западните и централните райони. Най-осезаемо ще бъде застудяването във вторник призори, когато в Северна България термометрите ще отчетат до минус 6 градуса.

От сряда се очаква временно разкъсване на облачността, но времето ще остане динамично до края на седмицата с нови валежи, предимно от дъжд в източните райони.

