Засякоха двама шофьори на тирове с разменени тахошайби

Снимка: Булфото

Двама шофьори на тирове са засечени с разменени тахошайби на територията на България. Това съобщи пред журналисти изпълняващият длъжността (и.д) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Заедно със зам.-министъра във вътрешното министерство Калоян Калоянов той присъства на програма в София, организирана от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, по повод Деня на безопасността на движението по пътищата, който се отбелязва днес.

Около 16:00 ч. служители на столичната полиция са забелязали превозно средство тип тир, който е бил с две спукани възглавници и почти разкачен заден мост, обясни Николов и допълни, че водачът не е спрял движението на превозното средство. Превозвал е над 20 тона леснозапалим товар без разрешение, тип ADR (бел.ред. опасен товар), и с този товар е минал почти през цяла Европа, тъй като документите показват, че е тръгнал от Белгия, посочи той.

След като извикахме служители на Държавната автомобилна администрация (ДАИ), установихме, че тахошайбата (бел.ред. съдържа информация за скорост, изминато разстояние, режим на дейност на шофьора и др.) на камиона е заменена с тази на друг, който е засечен в Пловдив. Към момента се извършва проверка на съответния товар и там, каза още главен комисар Николов и уточни, че двамата шофьори са турски граждани.

По-късно от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че служители на Отдел „Пътна полиция“ са спрели от движение товарен автомобил с полуремарке, превозващ 22 тона опасен товар, след установени тежки технически неизправности и множество нарушения. На 28 юни при обход по Околовръстния път в участъка от бул. „Ботевградско шосе“ към бул. „Цариградско шосе“ полицейски екип е забелязал товарен автомобил, чието полуремарке се движело нестабилно. При извършената проверка било установено, че задният мост на ремаркето е скъсан и временно укрепен с колани, което създавало реална опасност за безопасността на движението.

На място са извикани служители на Отдел „Икономическа полиция“ – СДВР, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Митници“. Товарният автомобил е спрян от движение, регистрационните му табели са свалени, а свидетелството за управление на водача е временно отнето.

В хода на проверката е установено още, че автомобилът, собственост на чуждестранна фирма, превозва леснозапалими лакове и бои, без водачът и превозното средство да разполагат с необходимата документация за превоз на опасни товари. Установено е също, че при извършване на превоза е използвана тахографска карта, издадена на друг водач.

По случая е осъществена координация с Областната дирекция на МВР – Пловдив, където е спрян за проверка друг товарен автомобил, свързан с нарушението. За всички констатирани нарушения на водача са съставени актове от компетентните институции.

Редактор "Екип на Петел",

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