Засякоха мъж да кара бус с отнета книжка, 37 акта и 98 фиша

снимка: КАТ

Продължава засиленият контрол на СДВР по спазване на Закона за движението по пътищата. На 14 юли при проверка на бул. „Ботевградско шосе“, непосредствено преди Околовръстния път, служители на отдел „Пътна полиция“ спрели товарен автомобил. Зад волана бил 48-годишен мъж, за когото било установено, че управлява, въпреки че е неправоспособен след отнемане на всички контролни точки.

Проверката показала още, че водачът е системен нарушител на Закона за движението по пътищата. Той е бил лишаван от право да управлява моторно превозно средство през 2020 г. и 2023 г., а до момента срещу него са съставени 37 акта за установяване на административни нарушения и 98 фиша. За констатираното нарушение му е съставен акт, а регистрационните табели и свидетелството за регистрация на товарния автомобил са иззети, съобщават от МВР.

Същата вечер, около 23 часа, в СДВР постъпил сигнал за нерегламентирано автомобилно състезание в района на бул. „Ломско шосе“. Незабавно бил изпратен екип на отдел „Пътна полиция“, който установил два автомобила, управлявани от водачи на 18 и 19 години.

Полицейските служители установили, че двамата водачи са организирали нерегламентирано състезание. На всеки от тях е съставен акт за нарушение по чл. 104б, т. 1 от Закона за движението по пътищата. Свидетелствата им за управление са временно отнети за срок от една година, а автомобилите са спрени от движение за три месеца, като регистрационните им табели са свалени.

СДВР напомня, че подобни прояви представляват сериозен риск за живота и здравето на всички участници в движението и ще продължи безкомпромисния контрол срещу агресивното и безразсъдно поведение на пътя.

Редактор "Екип на Петел",

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