Засякоха моторист с 2,44 промила по улиците на варненско село

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С 2,44 промила алкохол в издишания въздух е засечен 37-годишен мъж, управлявал мотопед във варненското село Солник, съощиха от ОДМВР-Варна.

Проверката е извършена в неделя около 10:30 ч. от униформени на Четвърто РУ.

Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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