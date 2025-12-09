Засякоха пиян варненец с кола край Девня

снимка: МВР

Вчера, около обяд, полицейски екип на РУ Девня, съвместно със служители на зоналното жандармерийско управление, спрели за проверка 48-годишен варненец, водач на лек автомобил.

При последвалата проверка с техническо средство се оказало, че мъжът е седнал зад волана след употреба на алкохол, с концентрация над 2,3 промила.

Пътните полицаи са му издали талон за лабораторно изследване.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Отново вчера, около 14.45 часа, в с. Изворско, служителите на РУ Аксаково спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 40-годишен тамошен жител. Мъжът е представил неистинско СУМПС, направено по гръцки образец. Нарушителят е задържан в районното управление за срок до 24 часа и срещу него се води бързо производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!