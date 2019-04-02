Засякоха шофьор да хвърчи с 277 км/ч по магистрала "Струма"

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Нови скоростни рекорди по пътищата у нас. Шофьор беше засечен с 277 километра в час на магистрала "Струма", в Кюстендилско.

Глобата на пилота ще надхвърли 1500 лева, пресметнаха от Пътна полиция, цитирани от БТВ.

Хиляди са глобените само днес, когато полицията извади всичките си камери на пътя.

Според шофьорите ефектът от подобни акции е временен.

Акция "Скорост" продължава до неделя.

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