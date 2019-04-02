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Засякоха шофьор да хвърчи с 277 км/ч по магистрала "Струма"

02.04.2019 / 20:28 1

Снимка Pixabay 

Нови скоростни рекорди по пътищата у нас. Шофьор беше засечен с 277 километра в час на магистрала "Струма", в Кюстендилско.

Глобата на пилота ще надхвърли 1500 лева, пресметнаха от Пътна полиция, цитирани от БТВ.

Хиляди са глобените само днес, когато полицията извади всичките си камери на пътя.

Според шофьорите ефектът от подобни акции е временен.

Акция "Скорост" продължава до неделя.

 

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Коментари
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ДИВАКА (преди 23 минути)
Рейтинг: 17181 | Одобрение: 4296
ЕФЕКТА НЕ Е ТОЛКОВА ВРЕМЕНЕН..ЗАВИСИ ОТ ГЛОБИТЕ..ХИЛЯДИ ПО 100 ЛЕВА Е НЯКАКВА КРЪГЛА СУМИЧКА..И ЗАВИСИ..ДАЖЕ ВСИЧКИ ДА ВЛЕЗАТ ВЪВ БЮДЖЕТА..ОБЩАТА КАСИЧКА..ПАК МОЖЕ ДА СЕ РАЗДАВАТ МИЛИОНИ..НА ПРИЯТЕЛСКИ ДЪРЖАВИ,НА ПРИЯТЕЛСКИ ПЕДПРИЯТИЯ..ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И Т .Н.  А И ЩЕ ТРЪБИМ КОЛКО МИЛИОНА СА ВЛЕЗЛИ В КАСИЧКАТА ,ПЪК КОЛКО ИЗЛИЗАТ НЕ Е ВАЖНО ,ЗА КОЙ И КОЛКО...ИзплезванеУсмивкаУхилен

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