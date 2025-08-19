Засякоха шофьори да "летят" с над 200 км/ч на магистрала "Тракия"
снимка pexels
Пореден случай на рисково шофиране. Водачи, движещи се съответно с 206 и 218 км. ч. при ограничение 140 км. ч. по магистрала "Тракия" са засекли екипи на полицията от Сливен.
По време на акция са за регистрирали движение в аварийната лента при трима водачи при свободна дясна лента и общо 218 нарушения на скоростните режими. На нарушителите са съставени актове.
От полицията потвърждават за засиленото присъствие по магистралата. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция, предаде Нова тв.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!