Засякоха шофьори да "летят" с над 200 км/ч на магистрала "Тракия"

Пореден случай на рисково шофиране. Водачи, движещи се съответно с 206 и 218 км. ч. при ограничение 140 км. ч. по магистрала "Тракия" са засекли екипи на полицията от Сливен.

По време на акция са за регистрирали движение в аварийната лента при трима водачи при свободна дясна лента и общо 218 нарушения на скоростните режими. На нарушителите са съставени актове.

От полицията потвърждават за засиленото присъствие по магистралата. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция, предаде Нова тв.

