Засякоха три автомобила, издирвани от властите в Нидерландия

снимка: МВР

Хванаха три издирвани автомобила във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 12 декември е проверен товарен автомобил, управляван от 22-годишен мъж от село Водолей.

Установено е, че превозното средство е обявено за международно издирване от Нидерландия.

Същият ден при подаване на документи за издаване на транзитни номера е извършена проверка на друг товарен автомобил.

Установено е, че той също е обявен за международно издирване от Нидерландия.

В Стражица пък е извършена проверка на товарен автомобил, в хода на която е установено, че той е обявен за международно издирване от Нидерландия.

Уведомени са компетентните служби, предаде "Дарик".

