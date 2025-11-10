Засякоха три дрона над белгийска атомна централа

Пекселс

Три дрона са били засечени снощи над белгийска атомна електроцентрала, съобщи операторът Анжи (Engie), цитиран от Ройтерс.

Говорител на френската компания уточни, че инцидентът не е повлиял на работата на АЕЦ „Дул“ в Северна Белгия, близо до границата с Нидерландия. Властите са били уведомени.

По-рано снощи летището на белгийския град Лиеж, в централната част на страната, спря временно работа заради забелязан дрон.

Това е поредният подобен инцидент през последните дни, отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!