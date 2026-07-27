Засякоха трима шофьори във Варненско с положителни тестове за алкохол и наркотици

Снимка: ОДМВР-Варна

Трима водачи са засечени да управляват след употреба на алкохол и наркотични вещества. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

В събота около 21:05 ч. в Провадия служители на РУ – Провадия спрели мотопед с 20-годишен водач. Пробата с техническо средство дала положителен резултат за употреба на алкохол, като деянието е извършено в условията на повторност. По случая е образувано бързо производство.

В петък около 02:45 ч., при осъществяване на пътен контрол на главен път в посока Кранево, екип на Пето РУ спрял автомобил, управляван от 20-годишен мъж. Техническото средство отчело 2,00 промила алкохол. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. Образувано е бързо производство.



По-късно същия ден около 11:44 ч. на варненско кръстовище полицаи от сектор „Специализирани полицейски сили“ спрели за проверка лек автомобил с 31-годишен водач. Техническото средство отчело положителна проба за метамфетамин. Мъжът е предоставил кръвна проба за химичен анализ в лечебно заведение, по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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