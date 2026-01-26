Затрогващо прощаване с Касиопея - Грацията на "Фанагория"

Кадър: Фанагория

Затрогващо прощаване с Касиопея направиха от "Фанагория". Припомняме, че кобилата е едно от животните, които загинаха по време на пожара в конната база във варненския квартал "Аспарухово".

Ето какво написаха от "Фанагория" за Касиопея:

"Тя беше голяма кобила с изненадващо меко присъствие. Едра, силна, а вътре - тиха, любяща и плашлива. От онези коне, които не плашат с размерите си, а успокояват. Стоеше на входа и посрещаше хората така, както малцина умеят - с доверие, с обич, с надежда, с поглед, който приема.

Очите ѝ бяха дълбоки и топли. В тях нямаше напрежение, нямаше подозрение. Само готовност да бъде до човека. Гальовна и търпелива, Каси учеше всичко с лекота, сякаш ѝ беше важно да не разочарова. Не защото трябваше, а защото такава беше душата ѝ.

Тя беше родена за майка. Когато бебе Ел Семир дойде, Каси го прие без колебание. Застана до него, пазеше го, водеше го, направи го част от стадото. Даде му спокойствие, сигурност и място. Грижеше се за него тихо, без показност - така, както го правят истинските майки.

Касиопея не беше просто кон. Тя беше доброта в тяло на огромна сила.

Почивай в мир, красиво момиче. Нека небето те приеме такава, каквато беше - нежна, добра и пълна с любов."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!