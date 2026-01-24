Затруднено ще бъде движението по пътя Пловдив - Ягодово през уикенда

илюстрацияя: Булфото

Затруднено ще бъде движението по пътя Пловдив - Ягодово през двата почивни дни – 24.01. 2026 г. и 25.01. 2026 г.



Временна забрана за движение на моторни превозни средства се въвежда от 8:00 до 17:00 часа за участъка, заключен между отсечката пътен възел “Скобелева майка“ до табелата на село Ягодово. Причината е рязане на дървета и почистване, предава Фокус.



По време на дейностите пътят няма да бъде затворен, но движението ще се пропуска периодично, за да се осигури безопасно преминаване на трафика и ще бъде затруднено.



Шофьорите се призовават да предвидят повече време за пътуване, да спазват въведените ограничения и да следват пътните знаци.



Водачите на превозни средства могат да използват обходен маршрут през Крумово и Асеновградско шосе. Благодарим Ви за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство, съобщиха от община "Родопи"!

