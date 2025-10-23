Затварят 103 магазина на верига, конкурент на Лидл

Кадър Морисън

Веригата супермаркети потвърди, че клиентите на Morrisons, която е в конкуренция с Лидл във Великобритания, може да загубят местния си магазин до края на годината.

Въпреки че е една от водещите вериги във Великобритания, Morrisons ще се сбогува със 103 обекта, включително магазини, кафенета, цветарски магазини и аптеки. Затварянията ще бъдат широко разпространени, но целят да подобрят пазаруването в райони, които клиентите „наистина ценят“.

Главният изпълнителен директор на търговеца на дребно Рами Байтие заяви през март: „Кафенетата Morrisons с право са известни със своето високо качество и добри цени на храната, мястото си в местната общност и привлекателната си комбинация от традиционни храни, наред с вълнуващи нови ястия. В повечето места Morrisons Café има светло бъдеще, но малка част от тях имат специфични местни предизвикателства и в тези места, за съжаление, затварянето и преразпределението на пространството е единственият разумен вариант.“

Очаква се Morrisons да затвори повече от 50 кафенета, 13 цветарски магазина, четири аптеки и всичките 18 Market Kitchens през следващите месеци.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!