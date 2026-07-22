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Затварят АМ "Тракия" и в двете посоки край Карнобат за повторен оглед

22.07.2026 / 08:39 1

Булфото

От 13:30 до 14:30 часа днес движението по автомагистрала "Тракия" край Карнобат ще бъде спряно и в двете посоки.

По искане на Областната дирекция на МВР - Бургас на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна два насрещно движещи се автомобила и загина човек, предаде БНР.

Всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по стария път през Айтос, Карнобат и пътния възел "Петолъчката" в посока София, а в обратна посока - през пътен възел "Зимница", Лозенец, Венец и Карнобат.

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Коментари
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kris (преди 4 минути)
Рейтинг: 637682 | Одобрение: 125857
Какво има за оглеждане ? Работата е ясна - кретените карат ТИРовете като откачени гонейки разписание с проблемни гуми....Тоя бродяга в затвора и да не се опитват да го оневинят.....А тия смешни мантинели да ги сменят с Джърсита....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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