Затварят "Алигаторния Алкатрас" във Флорида
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Предизвикалият противоречия център за задържане на мигранти във Флорида, известен като "Алигаторния Алкатрас", ще бъде затворен, съобщи губернаторът на щата Рон Десантис, цитиран от ДПА.
Центърът бе изграден в мочурището Евърглейдс за броени дни.
"Алигаторния Алкатрас" изпълни ролята, за която беше създаден", заяви Десантис, като добави, че в този център вече не са останали задържани лица.
"Той ни помогна да приберем много, много опасни хора от улицата и не само да ги изведем от щата Флорида, но и от САЩ", добави губернаторът републиканец. По думите му "Алигаторния Алкатрас" винаги е бил смятан за временно решение.
Американските власти обосноваха избора на мястото за центъра за задържане с тезата, че обитаваните от алигатори блата биха възпрепятствали опитите за бягство, посочва БТА.
В "Алигаторния Алкатрас" бяха настанени хиляди очакващи депортация мигранти. Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично откри съоръжението в средата на 2025 г.
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