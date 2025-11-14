Затварят Дом за стари хора в Поморие заради опасни условия и лоша хигиена

кадър: Нова тв, архив

До седмица здравната инспекция в Бургас ще връчи заповед за незабавно затваряне на Дома за възрастни хора в община Поморие, собственост на “Миладиноски“ ЕООД, след като поредна проверка е установила, че обектът работи в нарушение на санитарните и нормативните изисквания. Това обяви пред журналисти зам.-директорът на Регионалната здравна инспекция в Бургас д-р Марияна Кофинова.

Вчера проверяващите са констатирали на място, че домът не е изпълнил дадените по-рано предписания. Отново е имало лоши хигиенни условия, липсвал е необходимият персонал, неизпълнен е бил и режимът на грижа за домуващите. Възрастните хора са били буквално изолирани в стаите си, чиито врати са били без дръжки - с възможност да бъдат отворени само отвън. В дома са установени 21 души, каза д-р Кофинова. По думите ѝ последният човек е приет в дома на 2 ноември тази година, а като медицинско лице се е представил самият д-р Миладиноски. При проверката той е бил на място само в началото, след което е напуснал.

РЗИ–Бургас подготвя заповед за спиране на дейността на дома в община Поморие, която ще влезе в сила веднага след връчването ѝ. Директорът на обекта е длъжен да уведоми близките на настанените, за да бъдат изведени. "Ние не можем да запечатаме дома, но след връчване на заповедта дейността трябва да бъде прекратена. Ако това не се случи, ще последват допълнителни санкции“, поясни Кофинова. Тя припомни, че обектът на д-р Миладиноски не разполага и с необходимия лиценз по Закона за социалните услуги, предаде БТА.

Относно хосписа на д-р Миладиноски в Черноморец, Кофинова заяви, че там също има наложени санкции. Контролът върху този тип заведения обаче се осъществява от Изпълнителната агенция по медицински надзор, а не от РЗИ–Бургас.

