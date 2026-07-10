Затварят басейни „Д-р Л. Лазаров“ и „Алекси Алексиев“ във Варна
Снимка: Община Варна
Във връзка с провеждане на Международен турнир по водна топка за ветерани и подготовка на клубовете по артистично плуване за държавно първенство закрит басейн „Д-р Л. Лазаров“ в ПК „Приморски“ преустановява работа с граждани.
Ограничението е от 16:00 ч. днес - 10 юли, до 21:00 ч. на 13 юли.
От ОП „Спорт-Варна“ съобщават още, че от 19:00 ч. днес до 21:00 ч. на 13 юли затваря за профилактика и басейн „Алекси Алексиев“.
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